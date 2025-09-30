Das Schloss in Frauensee ist ein imposantes Bauwerk auf einem Platz mit ganz viel Geschichte und alter Bausubstanz. Das malerischen Gemäuer nahe des Sees hat inzwischen einige kleinere und größere Schönheitsflecken bekommen. Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) spricht von einem nicht unerheblichen Sanierungsstau. Was in den nächsten Jahren alles angepackt werden müsste, ist in einem Sanierungskonzept zusammengefasst. Das hat die Stadtverwaltung in Auftrag gegeben, um einen Plan in der Hand zu haben, „wie wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren schrittweise das Schloss sanieren und im Erhalt sichern“, so Bohl. Immer dann, wenn es irgendwo Fördermittel geben sollte, habe man ein fertiges Konzept – das bereits mit der Denkmalbehörde abgestimmt ist. „Wir könnten also also sofort Fördergelder beantragen.“