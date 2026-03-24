„Für Frauen ist das kein Problem.“ Max Raabe weiß und singt das schon seit Jahren. Dass sie neben dem üblichen Alltagsstress auch noch wunderschön singen und damit Publikum aus nah und fern Freude bringen können, das bewiesen die Sängerinnen des Frauenchores Judenbach einmal mehr beim Frühlingskonzert in der Haselbacher Kapelle. Die Freude am Gesang merkt man ihnen bei jedem Lied an. Und für das entsprechende Training der Stimmbänder sorgt (fast) jeden Mittwochabend im Forsthaus Judenbach Chorleiterin Barbara Zach, die seit der Gründung des Chores 1997 mit diesem ein umfangreiches, vielseitiges Repertoire einstudiert hat.