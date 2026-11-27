Halle/Erfurt (dpa/th) - Die übliche Herbstbelebung ist auf dem Thüringer Arbeitsmarkt bislang weitgehend ausgeblieben. Im November waren im Freistaat 68.546 Frauen und Männern ohne Job und damit 135 oder 0,2 Prozent weniger als im Monat zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Damit ist die Arbeitslosigkeit im zweiten Monat in Folge nur leicht gesunken. Bereinigt um saisonale Einflüsse ist die Arbeitslosigkeit zum Vormonat sogar um 400 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 6,2 Prozent.