Karlsruhe - Trotz der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien steht für Frauen-Bundestrainer Christian Wück die Olympia-Qualifikation erst mal ganz oben. "Man darf nicht den Fehler machen - das ist mir ein großes Anliegen - dass wir die Nations League aus den Augen verlieren. In der Nations League können wir uns für die Olympischen Spiele 2028 in L.A. qualifizieren. Und das darf nicht hinten runterfallen", betonte der 53-Jährige vor dem Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Australien an diesem Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Karlsruhe.