Bei den Bayern spielte Ena Mahmutovic für Stammkeeperin Grohs, die ihre Krebsdiagnose am Wochenende bekannt gemacht hatte. Die 20-jährige Mahmutovic, die diese Woche von Bundestrainer Christian Wück ins DFB-Aufgebot berufen wurde, bekam gegen den mutig agierenden norwegischen Titelgewinner mehr zu tun als erwartet. In der 55. Minute lenkte die Torhüterin den Ball mit den Fingerspitzen noch gerade so an den rechten Pfosten, von dort prallte der Ball gegen den linken Pfosten, ehe die Münchnerinnen endgültig klären konnten. Beim Kopfballtor von Thorsnes war Mahmutovic chancenlos.