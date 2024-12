München - Nach der vorzeitigen Qualifikation für das Viertelfinale der Champions-League streben die Fußballerinnen des FC Bayern München auch den Gruppensieg an. "Ich glaube, das ist mit die wichtigste Sache für uns", sagte die Nationalspielerin Giulia Gwinn vor dem fünften Spiel in der Gruppe C in München gegen Juventus Turin.