Teheran - Der Iran will allein in der Hauptstadt Teheran 80 000 neue Sittenwächter mobilisieren, um die Einhaltung der islamischen Kleiderordnung und Kopftuchpflicht bei Frauen konsequenter durchzusetzen. "Die neuen Kräfte sollen soziale Gleichgültigkeit und jede Tendenz zum Säkularismus bekämpfen", erklärte Ruhollah Momen-Nassab, Leiter der Behörde zur Förderung ethischer Normen. Mit dieser Initiative soll eine "tiefgreifende gesellschaftliche Transformation" in Teheran erreicht werden, so Momen-Nassab laut Nachrichtenportal Fararu.