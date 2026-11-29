Die Zahlen sind erschreckend: Laut Angaben der EU-Kommission erlebt etwa jede dritte Frau in Europa mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Auch in Deutschland bleibt häusliche Gewalt ein großes gesellschaftliches Problem. Etwa 198.000 Frauen und Mädchen sowie 82.000 Männern und Jungen wurde im vorigen Jahr häusliche Gewalt angetan – das ist ein weiterer Anstieg, wie die Zahlen des Bundeskriminalamtes zeigen. Besonders auffällig: Immer mehr Frauen werden zudem Opfer digitaler Gewalt.