Weniger Gehalt als Männer

Das schlägt sich auch aufs Gehalt nieder: Im Median verdienten Frauen in leitender Position zuletzt rund 400 Euro weniger als Männer in Leitungsberufen. "Es gibt eine Konzentration von Frauen in bestimmten Berufsgruppen. Das sind aber immer Berufsgruppen, in denen es schlechtere Bezahlung gibt", sagte Schenk. Dazu gebe es den Effekt, dass in Berufsgruppen die Bezahlung eher sinke, wenn dort vermehrt Frauen arbeiten. Als Beispiel nannte sie Apotheken.