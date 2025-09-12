 
  Region
  Meiningen

  Ausstellung über sexualisierte Gewalt

Frauen helfen Frauen Ausstellung über sexualisierte Gewalt

Sexualisierte Gewalt ist das Thema einer Ausstellung, die vom 17. September bis zum 1. Oktober in Meiningen zu sehen ist.

 
Frauen helfen Frauen: Ausstellung über sexualisierte Gewalt
1
Am 17. September eröffnet die Ausstellung „Was ich anhatte".  

„Was ich anhatte.“ – Das ist der Titel der Wanderausstellung, die der hiesige Verein „Frauen helfen Frauen“ zusammen mit der Stadt für zwei Wochen nach Meiningen holt. Sie macht die Erfahrung von Frauen anonym öffentlich, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Die Ausstellung im früheren Geschäftshaus in der Euduard-Fritze-Straße 5 (neben dem Bioladen) wird am kommenden Mittwoch, 17. September, um 18 Uhr eröffnet. Die Exponate können bis zum 1. Oktober montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 20 bis 15 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Nach Worten der Aussteller geht es nicht um einen voyeuristischen Blick auf die Tat. Der Besucher wird mit einer vielschichtigen Installation persönlicher Kleidungsstücke und Aussagen entschlossener Frauen konfrontiert. Der Besuch kann aufwühlen. Flyer von örtlichen Frauenberatungsstellen und des Frauennotrufs liegen ebenso aus wie die Telefonnummer des bundesweiten Hilfetelefons.

Eine Podiumsdiskussion im Ausstellungsraum ist am Freitag, 19. September, ab 18 Uhr geplant, auch dazu ist der Eintritt frei.

Seit 34 Jahren setzt sich der Meininger Verein „Frauen helfen Frauen“ im Südthüringer Raum gegen häusliche Gewalt und Stalking ein. Er betreibt ein Frauenhaus und die Interventionsstelle „Hanna“. Ziel ist es, die Unterstützungsangebote bekannt zu machen und die Gesellschaft für Themen wie häusliche und sexualisierte Gewalt sowie Stalking zu sensibilisieren.