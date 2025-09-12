Frauen helfen Frauen: Ausstellung über sexualisierte Gewalt

„Was ich anhatte.“ – Das ist der Titel der Wanderausstellung, die der hiesige Verein „Frauen helfen Frauen“ zusammen mit der Stadt für zwei Wochen nach Meiningen holt. Sie macht die Erfahrung von Frauen anonym öffentlich, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Die Ausstellung im früheren Geschäftshaus in der Euduard-Fritze-Straße 5 (neben dem Bioladen) wird am kommenden Mittwoch, 17. September, um 18 Uhr eröffnet. Die Exponate können bis zum 1. Oktober montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 20 bis 15 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.