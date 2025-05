Frauen-Handball: Thüringer HC holt Titel in der European League

Reichert übernimmt Verantwortung

Einen Tag nach dem ungefährdeten 35:29-Halbfinalerfolg gegen JDA Bourgogne Dijon starteten die Thüringerinnen selbstbewusst in die Partie. Allerdings offenbarte der Bundesligist in der Defensive schon zu diesem Zeitpunkt große Probleme mit den Tempogegenstößen der Däninnen, die sich in der Folge auf 15:11 absetzen konnten. Bis zur Pause kämpfte sich der THC aber wieder heran, auch weil Torhüterin Dinah Eckerle immer stärker wurde.