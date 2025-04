Das Frauen-Team der HSG Werratal strebt in der Handball-Regionsoberliga den direkten Wiederaufstieg an. Dieser soll möglichst auf sportlichem Weg erfolgen. Am vergangenen Samstag standen die Werratalerinnen jedoch – bereits zum dritten Mal in dieser Saison – wieder ohne Gegner da. Der SV Glückauf Bleicherode sagte die Partie ohne Terminvorschlag ab. Stattdessen gab es für die HSG-Spielerinnen ein Trainingsspiel gegen die zweite Herrenmannschaft. Und so dürfte nach dem Heimspiel gegen Sömmerda und der Auswärtspartie beim SV Behringen/Sonneborn der HSG erneut ein Sieg am grünen Tisch zugesprochen werden. Die endgültige Wertung des Heimspiels gegen Behringen/Sonneborn befindet sich nach Einspruch der HSG gegen die Spielwertung noch in der Schwebe.