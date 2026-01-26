Nach zwei Turnierteilnahmen in Mühlhausen und Eisenach präsentierten sich die Fußballerinnen des im November gegründeten 1. SC Phönix am Rennsteig bei der Erstausgabe des hauseigenen „Pokal des Phönix“ dem heimischen Publikum – passenderweise in neuen Trikots von Sponsor Raumfabrik GmbH. Beim Hallenfußballturnier mit neun teilnehmenden Teams belegten die Phönix-Mädels den dritten Platz. In der Vorrunde schlugen sie den späteren Turniersieger TSV Großfahner, unterlagen im Halbfinale dem Fischbacher SV und schlugen im Platzierungsspiel den EFC Ruhla mit einem toll herausgespielten 4:2. Zudem wurde Lea-Sophie Anschütz zur besten Spielerin des Turniers gewählt. „Ein sehr faires Turnier auf hohem Niveau“, lobte Phönix-Trainerin Franziska Kaebel. Vereinsvorsitzende Susanne Dorsch ergänzte: „Mich freut, dass wir unser erstes Turnier so groß gestalten konnten. Alle sollen Spaß haben.“