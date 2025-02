Grohs hatte am Sonntag das erste Pflichtspiel nach ihrer Erkrankung für das zweite Team des FC Bayern in der zweiten Liga bestritten (2:0 beim VfL Bochum). Straus verwies aber auch auf den Konkurrenzkampf zwischen Grohs und Ena Mahmutovic, die im vergangenen Jahr in der DFB-Auswahl debütierte und zuletzt bei den Münchnerinnen überzeugte.