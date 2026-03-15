Jena - Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg trotz langer Überzahl verpasst. Die Thüringerinnen kamen am 20. Bundesliga-Spieltag nur zu einem 1:1 (1:1) gegen den ebenfalls im Abstiegskampf steckenden Hamburger SV. Dadurch bleibt Jena mit zehn Punkten Letzter, der zwei Ränge besser platzierte HSV hat fünf Zähler und ein Spiel mehr auf dem Konto.