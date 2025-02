Grohs, die ihre Diagnose eines "bösartigen Tumors" im November öffentlich gemacht hatte, war im Dezember operiert worden. Bei einem Testspiel am 22. Januar in Spanien gegen Bern (7:0) hatte sie in der zweiten Hälfte wieder zwischen den Pfosten gestanden. Grohs spielt seit 2019 bei den Bayern und wurde seitdem dreimal deutsche Meisterin.