München - Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen in der entscheidenden Saisonphase lange auf Leistungsträgerin Klara Bühl verzichten. Nach einer bei der Nationalmannschaft erlittenen Verletzung wird die 25 Jahre alte Stürmerin laut Vereinsangaben "mehrere Wochen" in der Bundesliga und Champions League ausfallen. Untersuchungen der Münchner Ärzte ergaben eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur.
Frauen-Fußball Muskel- und Sehnenverletzung: Bayern wochenlang ohne Bühl
dpa 04.03.2026 - 13:09 Uhr