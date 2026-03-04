Bangen um Königsklassen-Duell mit Manchester

Der FC Bayern ist in der Frauen-Bundesliga - ähnlich wie bei den Männern - souveräner Tabellenführer und steht dicht vor der Titelverteidigung. In der Champions League kommt es Ende März und Anfang April zu den Viertelfinalspielen gegen Manchester United. Ob Bühl da auf ein Comeback hofft, das teilten die Münchnerinnen nicht mit.