Stärkung des Frauenfußballs

Der Aufsteiger konnte sich in dieser Saison bereits gegen Zweitligist Meppen das Weiterkommen in die 3. Runde des DFB-Pokals sichern. Im Achtelfinale trifft das Team im November auf den HSV. In der Bundesliga rangieren die Thüringerinnen mit zwei Auftaktniederlagen auf Rang elf. Die nächste Herausforderung wartet beim SC Freiburg am Samstag (12.00 Uhr/ Magentasport).