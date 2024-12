Grohs, die ihre Diagnose eines "bösartigen Tumors" im November öffentlich gemacht hatte, zeigte sich in ihrem Profil in den sozialen Medien auf einem Foto mit einer Narbe am Hals. "Die Mädels haben gut auf mich aufgepasst und wer sich mit Narben auskennt, sieht genau: Da waren Profis am Werk!", schrieb sie.