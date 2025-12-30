Frauen-Fußball: Bayern-Kapitänin Viggosdottir hat geheiratet

Reykjavik/München - Bayern Münchens Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir hat geheiratet. Die isländische Fußball-Nationalspielerin gab ihrem Partner Kristofer Eggertsson das Ja-Wort. Auf dem Instagram-Account der beiden wurden Fotos veröffentlicht, die das Paar in einer Kirche nahe der Hauptstadt Reykjavik zeigen. Viggosdottir trägt ein weißes Neckholder-Kleid, Eggertsson, früher selber Fußballer, einen schwarzen Anzug. Auf einem anderen Foto sieht man das glückliche Paar in einem weißen Oldtimer sitzen. "Glückwunsch Glódís & Kristófer", schrieben die Bayern-Frauen.