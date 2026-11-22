London - Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Lisa Baum ist im Spiel ihres Clubs FC Arsenal gegen West Ham United (0:0) zusammengebrochen. Nach knapp einer halben Stunde ging die 19-Jährige abseits des Spielgeschehens zu Boden und musste nach einer Behandlung mit einer Atemmaske auf der Trage vom Platz gebracht werden. "Lisa Baums Zustand ist stabil und sie erholt sich gut, nachdem sie kurzzeitig Atemnot hatte", teilte der FC Arsenal später mit.