220 Frauen – so viele wie schon lange nicht bei einem Frauenfrühstück – waren am Samstag in den Kressehof Walldorf gekommen. Nicht nur aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen, sondern auch aus angrenzenden Regionen von Thüringen, Bayern und Hessen. „Durchgeführt ausschließlich von ehrenamtlich tätigen Frauen“, wie Dagmar Winkel und Silvia Hilbert betonen. Zwei Frauen, die die Fäden bei dieser Veranstaltung fest in den Händen halten, jedoch dabei auf etliche Helferinnen im Hintergrund rechnen können. „Dem Reisebüro Butzer gehört ein großes Dankeschön“, sagt Dagmar Winkel, „die unsere Einladungen vertreiben. Ebenso dankte sie den den Mitarbeitern der Gaststätte Brückenmühle, die bereits seit Jahren in bester Qualität für das Frühstücksbuffet sorgen. Danke auch der Gemeinde Walldorf, dass wir den Saal im Kressehof nutzen dürfen, und das bereits zum siebten Mal.“