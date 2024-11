Schlüsselspiel am Sonntag

Bereits am Sonntag steht das vermeintlich entscheidende Spiel um den Gruppensieg an. Dann geht es gegen den WM-Fünften Niederlande, der mit einem 27:25 gegen Island ebenfalls erfolgreich in das Turnier startete. "Das ist ein Schlüsselspiel", hatte Co-Kapitänin Emily Bölk schon vor dem Turnier erklärt. "Wir werden alles dafür tun, zu gewinnen", versprach Torfrau Sarah Wachter.