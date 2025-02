München - Torhüterin Maria Luisa "Mala" Grohs vom FC Bayern München hat Details ihrer Tumorerkrankung öffentlich gemacht. Man habe erst mal gar nicht viel darüber gewusst, weil diese Krebsart so selten sei, sagte die 23 Jahre alte Fußballerin im "Blickpunkt Sport" des BR-Fernsehens. "Da wurde lange danach gesucht, was der Ursprung ist, weil davon die Therapie abhängt." Letztendlich sei "in der Mandel und den betroffenen Lymphknoten" etwas gefunden worden.