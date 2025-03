Die in Windhoeck geborene Starke absolvierte bislang 205 Spiele in der Bundesliga, agierte auch schon beim Chicago Stars FC und sechsmal in der deutschen Nationalmannschaft. "Wir befinden uns in einem ständigen Prozess, bei dem ich stolz darauf bin, selbst zu wachsen und zu lernen", wird Starke in einer Mitteilung zitiert.