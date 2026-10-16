Frauen-Bundesliga: RB Leipzig feiert ersten Auswärtssieg in Freiburg

Nach dem klaren 5:0 im Heimspiel vor der Länderspielpause gegen Tabellenschlusslicht 1. FSV Mainz 05 wollten die Leipzigerinnen den Schwung mit nach Freiburg nehmen. Nach einer munteren Anfangsphase veränderte der Platzverweis die Partie. RB kontrollierte nun den Ball, fand gegen clever verteidigende Freiburgerinnen aber kaum Mittel. Zu oft blieb es bei Versuchen aus der Distanz, ehe Tuin einen Abpraller nutzen konnte. Van Dijk sorgte dann für die Entscheidung.