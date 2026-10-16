 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. RB Leipzig feiert ersten Auswärtssieg in Freiburg

Frauen-Bundesliga RB Leipzig feiert ersten Auswärtssieg in Freiburg

Eine frühe Rote Karte bringt RB Leipzig in Freiburg lange aus dem Konzept: Trotz Überzahl fehlt den Sächsinnen zunächst die Lösung. Aber am Ende gibt es den ersten Auswärtssieg.

Frauen-Bundesliga: RB Leipzig feiert ersten Auswärtssieg in Freiburg
1
Das Team von Stephan spielte lange in Überzahl. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Freiburg - Die Fußball-Frauen von RB Leipzig haben in der Bundesliga den ersten Auswärtssieg perfekt gemacht. Beim SC Freiburg gewann das Team von Trainer Jonas Stephan nach langer Überzahl mit 3:0 (0:0). Freiburgs Abwehrspielerin Julia Stierli sah in der 18. Minute für eine Notbremse die Rote Karte. Alieke Tuin erlöste die Sächsinnen nach langem Anrennen (68.) und Nikée van Dijk erhöhte (78./84.). Durch den Sieg zog RB an den Breisgauerinnen vorbei und nimmt vorübergehend Platz fünf ein.

Nach der Werbung weiterlesen

Nach dem klaren 5:0 im Heimspiel vor der Länderspielpause gegen Tabellenschlusslicht 1. FSV Mainz 05 wollten die Leipzigerinnen den Schwung mit nach Freiburg nehmen. Nach einer munteren Anfangsphase veränderte der Platzverweis die Partie. RB kontrollierte nun den Ball, fand gegen clever verteidigende Freiburgerinnen aber kaum Mittel. Zu oft blieb es bei Versuchen aus der Distanz, ehe Tuin einen Abpraller nutzen konnte. Van Dijk sorgte dann für die Entscheidung.