Freiburg - Die Fußball-Frauen von RB Leipzig haben in der Bundesliga den ersten Auswärtssieg perfekt gemacht. Beim SC Freiburg gewann das Team von Trainer Jonas Stephan nach langer Überzahl mit 3:0 (0:0). Freiburgs Abwehrspielerin Julia Stierli sah in der 18. Minute für eine Notbremse die Rote Karte. Alieke Tuin erlöste die Sächsinnen nach langem Anrennen (68.) und Nikée van Dijk erhöhte (78./84.). Durch den Sieg zog RB an den Breisgauerinnen vorbei und nimmt vorübergehend Platz fünf ein.
Frauen-Bundesliga RB Leipzig feiert ersten Auswärtssieg in Freiburg
dpa 16.10.2026 - 20:30 Uhr