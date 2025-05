München - José Barcala wird neuer Trainer der Fußballerinnen des FC Bayern München. Der 43-jährige Spanier tritt damit die Nachfolge von Alexander Straus an, der den Doublesieger zu Angel City FC in Los Angeles in die USA verlässt. Barcala kommt vom Schweizer Erstligisten Servette Genf und erhält in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.