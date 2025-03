Der sichtlich aufgebrachte Thüringer Coach wandte sich anschließend direkt an einen Schiedsrichterbeobachter in der Halle. "Wenn du das nicht gesehen hast hier, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Was hier heute passiert ist. Man muss auch mal die Wahrheit sagen und kann nicht immer nur schweigen", meckerte Müller und stichelte weiter gegen die Gegnerinnen: "Ich wünsche Ludwigsburg alles Gute - oder wie sie heißen". HB Ludwigsburg ging vor der aktuellen Saison noch als SG BBM Bietigheim an den Start.