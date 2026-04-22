Bundesliga Kraftakt und Gwinn-Tor bringen Bayern-Frauen den Titel

Berlin - Giulia Gwinn und Co. hüpften über den Rasen, schnappten sich ihre vorbereiteten Meister-Shirts und stimmten vor der kleinen Schar der mitgereisten Münchner Fans die La-Ola an. Mit einem Kraftakt bei den Eisernen Ladys des 1. FC Union Berlin haben die Fußballerinnen des FC Bayern vorzeitig den Meisterschafts-Triumph perfekt gemacht. Nach dem 19. Sieg in der Frauen-Bundesliga nacheinander - Vereinsrekord - sind die Münchnerinnen bei noch vier ausstehenden Spielen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.