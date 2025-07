Zweiter Gast in Jena ist in der Zeit vom 23. bis 25. September Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin. Das zweite Ost-Duell gegen RB Leipzig steigt am 9. Spieltag (4. - 6. November) in der sächsischen Messestadt. Die letzte Partie des Kalenderjahrs ist am vierten Adventswochenende (19. - 22. Dezember) die erste Rückrundenpartie in Hoffenheim.