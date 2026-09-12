Herzog rettet Leipzig

RB begann aggressiv, spielte aber seine Angriffe wie bereits in den ersten drei Spielen nicht konsequent aus. Immer wieder versuchte Asgeirsdottir über die linke Seite, System ins eigene Angriffsspiel zu bekommen und markierte nicht zufällig das 1:0. Nürnberg war ebenbürtig, entwickelte aber vorwiegend nur bei sehr gefährlich in den Fünfmeterraum geschlagenen Eckbällen Torgefahr.