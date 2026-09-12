Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben zum ersten Mal in dieser Saison gewonnen und sind auf Rang neun vorgerückt. Das Team von Trainer Jonas Stephan besiegte den 1. FC Nürnberg mit 2:1 (1:0).
Torhüterin Elvira Herzog rettet mehrfach in höchster Not, ehe Leipzig mit einem sehenswerten Spielzug den Sieg sichert. Nürnberg war allerdings ein lange ebenbürtiger Gegner.
Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben zum ersten Mal in dieser Saison gewonnen und sind auf Rang neun vorgerückt. Das Team von Trainer Jonas Stephan besiegte den 1. FC Nürnberg mit 2:1 (1:0).
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Emilia Asgeirsdottir erzielte nach 20 Minuten das erste Heimtor der noch jungen Saison. In der zweiten Halbzeit legte die Isländerin nach 77 Minuten noch einmal nach und sicherte damit den ersten Saisonsieg. Der Anschlusstreffer der Fränkinnen in der 88. Minute durch Sanja Homann kam zu spät, zumal Alexandra Lobanova in der Schlussminute die Gelb-Rote Karte sah.
RB begann aggressiv, spielte aber seine Angriffe wie bereits in den ersten drei Spielen nicht konsequent aus. Immer wieder versuchte Asgeirsdottir über die linke Seite, System ins eigene Angriffsspiel zu bekommen und markierte nicht zufällig das 1:0. Nürnberg war ebenbürtig, entwickelte aber vorwiegend nur bei sehr gefährlich in den Fünfmeterraum geschlagenen Eckbällen Torgefahr.
In Halbzeit zwei drückte Nürnberg auf den Ausgleich. Nun stand Torhüterin Elvira Herzog oft im Blickpunkt, rettete mehrfach in höchster Not. RB kam nur noch selten vor den gegnerischen Kasten. Mit dem schönsten Spielzug der Partie entschieden die Sachsen dann aber die Partie. Asgeirsdottir vollendete mit einem schönen Lupfer zum 2:0.