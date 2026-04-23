Bühl: Hungrig nach allem Möglichem

Vereinspräsident Herbert Hainer nannte die vierte deutsche Meisterschaft in Serie "die nächste historische Großtat". Er kündigte an, dass er am Samstag zu den Bayern-Frauen gegen Barcelona ins Stadion gehe statt zu den Männern nach Mainz.

Den FC Bayern zeichne es schon immer aus, dass er im Erfolg nicht nachlasse – "das gilt auch im Frauenfußball", betonte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. Voll verinnerlicht hat das auch Bühl, die seit dem Sommer 2020 beim FC Bayern spielt.

"Ich glaube, wir sind tatsächlich sehr, sehr damit gut gefahren, dass wir auf unsere Konstanz setzen, dass wir einfach schauen, unsere Leistung immer wieder zu bringen, dass wir uns gegenseitig auch im Training fordern, in den Spielen fordern", erzählte Bühl. Es mache einen so hungrig nach allem Möglichem und man glaube daran, dass man alles erreichen könne.