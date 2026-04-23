Berlin - Mit der Meisterschale aus Pappe machten die Serienmeisterinnen des FC Bayern die Alte Försterei unsicher. "Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremsen", sangen Matchwinnerin Giulia Gwinn & Co aus voller Kehle. Volle Kraft voraus mit doppeltem Schwung: Dass das Rückkehrer-Duo Gwinn/Klara Bühl für den vorzeitigen Titelgewinn in der Bundesliga sorgte, passte perfekt vor dem Kracher-Hinspiel in der Champions League an diesem Samstag (18.15 Uhr/Disney+) in der Allianz Arena gegen den FC Barcelona.