Nach Double Angriff auf Triple?

"In meiner Karriere durfte ich bereits in verschiedenen Ländern spielen und habe dabei unterschiedliche Fußballkulturen kennengelernt. Der FC Bayern vereint für mich vieles davon: die körperliche Präsenz und Aggressivität aus den USA, aber auch die technische Finesse und taktische Disziplin, wie ich sie etwa in Italien erlebt habe", sagte Ballisager.