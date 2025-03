Jena - Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena haben sich im Ost-Duell mit RB Leipzig etwas Luft im Abstiegskampf der Bundesliga verschafft. Am 17. Spieltag überraschte der Aufsteiger beim hohen Favoriten mit einem 1:1 (0:0). Noemi Gentile brachte die Gastgeberinnen im Ernst-Abbe-Sportfeld in der 51. Minute in Führung. Giovanna Hoffmann glich per Foulelfmeter aus (73.).