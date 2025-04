"Wenn man die Frauen verfolgt über die letzten Jahre, sieht man eine stetige Weiterentwicklung", erklärte Hainer im ZDF. Das Double aus Meisterschaft und Pokal wäre "historisch". "Es fühlt sich einfach mega an, dass wir wieder Meister sind", sagte Sarah Zadrazil, bevor "We are the Champions" am Campus erklang. "Die große Feier gibt es hoffentlich am Donnerstag."