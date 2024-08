Wie bei Olympia in Frankreich ist Fiebich auch in New York Teamkollegin von Nyara Sabally, die in 18 Minuten ohne Punkte blieb, aber sechs Rebounds beisteuerte. Die jüngere Schwester von Satou Sabally, die bei den Dallas Wings nicht an ihr starkes Spiel bei der Niederlage zwei Tage zuvor anknüpfen konnte und zehn Punkte verbuchte, war selbst angeschlagen und fasste sich immer wieder an das bandagierte Handgelenk.