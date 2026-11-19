Berlin - Der Moderator und Autor Riccardo Simonetti hält die Zeit für gekommen, Frauen weltweit mehr politische Verantwortung zu übertragen. "Die Männer hatten ihre Chance", sagte der 33-Jährige dem "Stern" und fügte hinzu: "Viel schlimmer als jetzt kann es kaum werden." Ob die Welt tatsächlich eine bessere wäre, wenn sie von Frauen gestaltet und regiert würde, würde man natürlich erst sehen, wenn es so weit wäre. "Aber warum probieren wir es nicht aus?", fragte er. Männer jedenfalls seien für viel Leid auf der Welt verantwortlich und machten vieles falsch, das lasse sich nicht schönreden.