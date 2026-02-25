Frauen als Führungskräfte: Nur jeder dritte Chefposten in Thüringen von Frauen besetzt

Die besten Karrierechancen hatten Frauen der Regionaldirektion zufolge bei Erziehung und Unterricht: Dort waren knapp 67 Prozent der Beschäftigten in Leitungspositionen weiblich. Ebenso stellten im Gesundheits- und Sozialwesen Frauen mit 58 Prozent die Mehrheit in Führungsfunktionen. Bei der Erbringung sonstiger Dienstleistungen – dazu zählen unter anderem Gewerkschaften, Sozialverbände, Friseursalons und Kosmetikstudios – lag der Anteil bei knapp 60 Prozent. In der öffentlichen Verwaltung waren 51 Prozent der Leitungspositionen mit Frauen besetzt. Mit einem Anteil von nur sieben Prozent hatten Frauen dagegen im Baugewerbe die schlechtesten Chancen auf einen Chefposten.