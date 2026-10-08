Diese Masche gebe es größtenteils im Unternehmensbereich unter dem Namen "Business E-Mail Compromise". Betrüger verschaffen sich - teils Monate zuvor - Zugriff auf Unternehmenskonten, fangen Nachrichtenverläufe ab und manipulieren Zahlungsforderungen. Neu ist das Vorgehen laut Polizei bei Privatleuten. "So eine Art Fall hatten wir bisher noch nicht", sagte Wirth.