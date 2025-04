Nürnberg (dpa/lby) - Wegen der gefährlichen Messerstiche auf seine von ihm getrennt lebende Frau und seine Tochter auf einem Spielplatz in Mittelfranken steht ab Montag (28.4.) ein Mann vor dem Landgericht in Nürnberg. Ihm werde Mordversuch aus niedrigen Beweggründen und gefährliche Körperverletzung in drei Fällen vorgeworfen, teilte eine Justizsprecherin mit.