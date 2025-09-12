Die Geschichte von Olaf und Olivia beginnt bei einem Menschenrecht. Ein solches ist die geschlechtliche Selbstbestimmung: Sie soll ermöglichen, dass trans-, inter- und nicht-binäre Menschen ihre männliche, weibliche oder neutrale Identität selber wählen. Dazu gehört auch die Änderung des Vornamens. Das wurde in der Vergangenheit durch das Transsexuellengesetz geregelt und war nicht ohne erheblichen Aufwand möglich. Betroffene mussten ihren Wunsch vor Gericht und mit Gutachten durchsetzen.