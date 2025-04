Eine 33-jährige Frau war in der Nacht zum Donnerstag von ihrem Surfbrett gestürzt und das Board hatte sich vermutlich am Grund verhakt. Durch die starke Strömung wurde die Frau nach Angaben der Feuerwehr mehrfach unter Wasser gezogen und schwer verletzt. Die 33-Jährige befinde sich noch immer in kritischem Zustand im Krankenhaus, sagte der Sprecher.