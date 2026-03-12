Es sind auch die Chat-Nachrichten, die in diesem Mordprozess am Landgericht Meiningen einen Teil des Geschehens erzählen. Der 63-Jährige in Sonneberg und die sehr junge Frau in Ungarn schreiben sich oft, ehe er sie anreisen lässt, aus Lust oder Liebe, vermutlich hat für ihn beides eine Rolle gespielt. Im vergangenen Frühjahr, sie ist erst ein paar Tage da, ersticht sie ihn – im Streit, sagt sie; aus Habgier, steht in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Meiningen.