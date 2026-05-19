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  4. Zwei Männer nach Schlägerei vor Disco in U-Haft

Frau bedrängt Zwei Männer nach Schlägerei vor Disco in U-Haft

Vor einer Disco bemerkt ein 33-Jähriger, wie eine Frau mutmaßlich von mehreren Männern bedrängt wird. Als er dazwischengeht, sollen die Männer ihn angegriffen haben.

Frau bedrängt: Zwei Männer nach Schlägerei vor Disco in U-Haft
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Zwei Männer befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lichtenfels (dpa/lby) - Zwei Männer befinden sich nach einer Schlägerei vor einer Diskothek in Oberfranken in Untersuchungshaft. Ihnen wird ein versuchtes Tötungsdelikt sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie sollen mit einem weiteren Mann am frühen Sonntagmorgen in Lichtenfels eine Frau bedrängt haben. Daraufhin sei ein 33-Jähriger dazwischengegangen. Anschließend sollen die Männer auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus.

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Gegen zwei der mutmaßlichen Schläger, einen 18- und einen 20-Jährigen, wurde einen Tag später Haftbefehl erlassen. Ein 24-Jähriger, der ebenfalls beteiligt gewesen sein soll, kam wieder auf freien Fuß.