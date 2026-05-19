Frau bedrängt: Zwei Männer nach Schlägerei vor Disco in U-Haft

Lichtenfels (dpa/lby) - Zwei Männer befinden sich nach einer Schlägerei vor einer Diskothek in Oberfranken in Untersuchungshaft. Ihnen wird ein versuchtes Tötungsdelikt sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie sollen mit einem weiteren Mann am frühen Sonntagmorgen in Lichtenfels eine Frau bedrängt haben. Daraufhin sei ein 33-Jähriger dazwischengegangen. Anschließend sollen die Männer auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus.