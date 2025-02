Wer meint, dass Comics hauptsächlich unverfängliche und lustige gezeichnete Bildergeschichten wären, kennt die Kategorie der Gaphic Novel noch nicht – denn man kann genau so gut auch ernsthafte Geschichten in Bildern erzählen. „Rose und Robert – Liebe in Zeiten der Kriege“ ist solch eine Geschichte, die ab sofort in den Buchhandlungen zu finden ist, wie die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt mitteilt. Es handele sich dabei um eine deutsch-deutsche Lovestory, die auf wahren Ereignissen beruht, die auch noch in Thüringen spielten. Und die dramatischer ist, als etwa die Ost-Geschichte von „Paul und Paula“, die man im Kino anschauen kann.