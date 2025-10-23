Frau angezündet Ehefrau in Straßenbahn angezündet – reumütiges Geständnis

Gera (dpa/th) - Grauenvolles Ende einer langjährigen Ehe: Innerhalb weniger Sekunden wird im Frühjahr eine Frau in einer Straßenbahn im ostthüringischen Gera mit Benzin übergossen und angezündet. Vor Gericht bekennt sich ihr angeklagter Ehemann nun über seinen Anwalt zu der furchtbaren Tat. Er empfinde tiefe Reue darüber, dass er seiner Frau schweres Leid zugefügt habe, erklärte Verteidiger Andreas Boine für seinen Mandanten zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Gera. Im Gefängnis habe sich der Angeklagte selbst mit heißem Wasser übergossen, um ähnliche Schmerzen zu erleiden.