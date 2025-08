Der Abschied am Montag und Dienstag kam wieder viel zu schnell – die 49 Gäste aus Frankreich und der Slowakei, die sich auf Einladung des Partnerschaftsvereins Kaltenwestheim für ein verlängertes Wochenende in der Rhön aufhielten, bedauerten dies ebenso wie ihre Gastgeber. Das Programm war wieder abwechslungsreich und auch für Freunde, die schon zum wiederholten Male hier waren, überraschend. „Es waren aber auch etliche neue Gäste dabei“, freut sich Broita Wolfram, die Partnerschaftsvereinsvorsitzende. Und sie ist auch darüber glücklich, dass es aus der Rhön neue Interessenten an der Partnerschaft zu den beiden Ländern in Europa gibt.