Franzose wieder für RB?: Bericht: Leipzig verhandelt mit Chelsea über Nkunku-Rückkehr

Tauschen RB und Chelsea Nkunku und Simons?

Nkunku spielte von 2019 bis 2023 für Leipzig, ehe ihn Chelsea für angeblich 60 Millionen Euro verpflichtet hatte. Mit den Londonern gewann er im Frühjahr die Conference League und jüngst im Juli die Club-Weltmeisterschaft. So richtig glücklich wurde Nkunku an der Stamford Bridge aber offenbar nicht.