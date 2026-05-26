Als die friedliche Revolution in der DDR im Herbst 1989 den Eisernen Vorhang zu Fall bringt, dominiert dieses Ereignis nicht allein in Deutschland, sondern weltweit die Schlagzeilen. Bei der französischen Zeitung Libération rufen die sich geradezu überschlagenden Nachrichten aus dem Nachbarland den damals jungen Reporter Jean-Paul Savart auf den Plan: „Ich wollte unbedingt nach Berlin. Aber mein Chef ließ mich nicht“, erinnert er sich knapp 37 Jahre später.