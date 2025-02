Immer warten hier aber auch Überraschungen auf sie. Vom 15. bis 22. Februar war sie wieder zu Gast bei ihrer „zweiten Mama“ – Brita Wolfram, der Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins in Kaltenwestheim. Mit großer Freude war sie zu Besuch und erlebte auf eigenen Wunsch „acht Tage volles Programm“. Brita Wolfram freut sich über die junge Frau: „Es kann ihr nicht genug sein, sie ist an allem interessiert.“ Die ersten Kontakte gab es, als Sophie aus der Partnerregion der Kaltenwestheimer, dem französischen Lascaux/Saint Solve/Vignols, 15 Jahre war und „noch ein kleines Mädchen, das in Deutschland bei einem Gastaufenthalt voller Glück seinen 16. Geburtstag feierte“, erinnern sich beide. Heute ist sie eine junge selbstbewusste Frau mit 18 Jahren. „Ich habe sie ins Herz geschlossen und freue mich über jeden Besuch“, sagt Brita Wolfram.